So wird der Rostteufel heute bekämpft

„Wir haben das heute im Griff“, sagt Johannes Neft, der leitende Karosserieentwickler bei Volkswagen. „Wir lernen aber immer noch dazu und müssen von den ersten Entwürfen für ein neues Modell bis zur Übergabe an den Kunden auch den Rostschutz stets im Blick haben“. Natürlich werden gefährdete Bereiche wie der Unterboden oder die Schweller schon lange speziell behandelt, um keine Angriffsfläche zu bieten. Die Bleche sind meist verzinkt, der Lack per Tauchbad beschichtet, Unterboden, Stirnwand oder Gepäckraumboden mit flüssigem PVC resistent gemacht.