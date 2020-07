Griechenland blieb standhaft

Die Türkei hatte in den vergangenen Monaten mehrfach mehr Unterstützung gefordert. Ende Februar erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Grenze nach Griechenland schließlich für Flüchtlinge und andere Migranten offen und setzte die EU so unter Druck. Tausende Migranten machten sich auf den Weg nach Griechenland und somit in die EU. Griechenland ließ sie jedoch nicht passieren.