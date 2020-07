Leider kein Einzelfall, wie unsere Recherchen ergaben; vor allem für in das Prozedere involvierte Ärzte eine Farce: „Wenn wir so weiter machen, steuern wir im Herbst auf einen Super-GAU zu! Die Fallzahlen sind aktuell ja verhältnismäßig niedrig – und trotzdem wartet man so lange“, so ein Experte zur „Krone“. Da die Auswertung im Labor selbst nur vier Stunden dauert und mit einer zweiten Corona-Welle zu rechnen ist, wird die Forderung nach einer Ergebnis-Ablieferung innerhalb von 24 Stunden immer lauter: „Jene Personen, die mit dem Erkrankten in den letzten 14 Tagen in Kontakt waren, werden ja erst dann informiert, wenn ein positives Ergebnis da ist. Da verstreicht extrem wertvolle Zeit. Das muss schneller gehen!“, so der Tenor.