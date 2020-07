Die Frau war nach der Verkehrskontrolle auf der Großglocknerstraße vor Iselsberg in Osttirol gerade wieder losgefahren, als sie vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Herrschaft über ihr Motorrad verlor. Nachdem die Lenkerin zunächst quer über die Fahrbahn fuhr, geriet sie in weiterer Folge auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem von einer 28-jährigen Deutschen gelenkten Pkw nahezu rechtwinklig zusammenstieß. Durch den Anprall wurde die 56-Jährige von ihrem Motorrad in den angrenzenden Böschungsbereich geschleudert. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Pkw-Lenkerin und ihre Beifahrerin wurden leichten Grades verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.