Zahlreiche Einsätze als Folge von Gewittern, Böen und Starkregen mussten am Freitagabend Feuerwehren in ganz Oberösterreich absolvieren - es gab auch Stromausfälle. Bis am Samstag sollte der Wettersturz mehr als zehn Grad Abkühlung bringen. Die Höchsttemperaturen am Freitag lagen weit über 30 Grad Celsius.