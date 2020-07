Doch wie viel Sicherheit lässt sich in dem Kultur-Betrieb mit einer Bruttowertschöpfung von 183 Millionen Euro überhaupt garantieren? „Man hätte es absagen sollen“, meint eine Gruppe Urlauber und geht eilig am Haus für Mozart vorbei. Im Hintergrund laufen noch Bauarbeiten auf der Terrasse. Deutsche Gäste reagieren fast verwundert, dass in der Mozartstadt trotz Corona schon ein geschäftiges Treiben möglich ist. Vorsichtig schauen Neugierige in die Felsenreitschule und überzeugen sich davon, dass hier Maske bei den Arbeiten absolut Pflicht ist.