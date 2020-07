Von einem „großen Fehler“ sprach der mehrfach einschlägig vorbestrafte hauptbeschuldigte Österreicher gegenüber dem Geschworenensenat. Trotz gewissem Alkoholpegel konnte er sich noch an die Nachtstunden des 15. Dezember 2019, die „Krone“ berichtete mehrfach, gut erinnern. Damals geriet er in der Salzburger Altstadt vor der Disco Citybeats mit zwei jungen ihm bekannten Burschen aus dem Flachgau in Streit. Auf einen Faustschlag folgten Schubsereien und weitere Provokationen.