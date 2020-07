Auch USA bedauern Umwandlung in Moschee

Die US-Regierung hat angesichts der Umwidmung der Hagia Sophia in eine Moschee ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht. „Wir sind enttäuscht von der Entscheidung der Regierung der Türkei, den Status der Hagia Sophia zu ändern“, hieß es am Freitag auf Anfrage in einer Erklärung der Sprecherin des Außenministeriums in Washington. Sie machte zudem deutlich, dass die USA von Istanbul erwarten, dass die Weltkulturerbestätte weiterhin für alle Besucher zugänglich bleibt.