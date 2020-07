Großaufgebot an Polizei, Hubschrauber

Um ähnliche Vorfälle bei der Demonstration am Freitagabend zu verhindern, hielt ein Großaufgebot an Polizisten ein wachsames Auge auf die Demonstranten, die gegen „Faschismus, Rassismus und Frauengewalt“ auf die Straße gegangen waren. Auch Hubschrauber kreisten über dem Columbusplatz.