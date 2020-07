Der Motorrad-Grand-Prix in Austin auf dem Circuit of The Americas wird in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden! Diese Entscheidung wurde am Freitag von der MotoGP bekannt gegeben. Das Rennen war ursprünglich vom 5. April auf 15. November verschoben worden, hatte zuletzt wie drei andere Übersee-Grands-Prix aber keinen fixen Termin.