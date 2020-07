Schlechter Gesundheitszustand

Ein Blick in den Kofferraum schockte das Zollteam: Denn dort waren elf schwarze Hundebabys in Boxen „gestopft“. Laut Amtstierärztin befanden sich die Tiere in einem schlechten Gesundheitszustand. Nachdem sie versorgt waren, gaben die Männer zu, dass die Welpen für eine Zucht bestimmt waren.