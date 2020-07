Große Schmerzen plagen den Burgenländer schon seit Herbst 2019. Erste Diagnose: Leistenbruch. Die Routineoperation erfolgte im Jänner in Eisenstadt. Damit fingen für den Patienten die Leiden richtig an. Nach dem Eingriff hatte er Höllenqualen zu verkraften. „Statt mir zu helfen, hieß es im Spital, ich soll nicht jammern“, sagt der Mann. Nach 30 Stunden „reiner Tortur“ wurde er in ein Wiener Spital gebracht. Notfall, Operation! „Wegen mangelnder Durchblutung als Folge der ersten OP schwoll mein rechter Hoden auf 12 Zentimeter an und musste entfernt werden“, erklärt der 49-Jährige.