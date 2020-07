Pünktlich zum Ferienstart in den übrigen Bundesländern zeigte sich am Freitag der Sommer heuer erstmals von seiner heißen Seite. An vielen Orten des Landes wurden mehr als 30 Grad gemessen. Absoluter Spitzenreiter war am Freitag die Wiener City mit 35,5 Grad, die Langenlois in Niederösterreich (35,4 Grad) im Endspurt noch knapp überholte.