„Noch ein bissl Luft nach oben“

Grundsätzlich sieht Julian einen klaren Aufwärtstrend: „Beim Vorrundenturnier in Salzburg haben wir weit unter unserem normalen Level gespielt, in der Zwischenrunde in Wien aber besser zu unserem Spiel gefunden. Jetzt schauen wir, was bei den Finals möglich ist - es gibt schon noch ein bissl Luft nach oben.“