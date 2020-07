Harter Schlag trotz Fahrrad-Boom

„Ich bedauere das Verhalten der Gewista bei den Citybikes sehr. Gerade in Zeiten eines Fahrrad-Booms, wie wir ihn in den letzten Monaten erlebt haben“, reagierte die Wiener Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) auf die jüngsten Entwicklungen. Ihre Türe stehe „für konstruktive Gespräche immer offen“, meinte sie auf Twitter. Ihre Aufgabe sei es aber, „für die WienerInnen zu arbeiten und nicht den völlig unbegründeten Forderungen der Gewista nachzugeben“. Hebein kündigte zudem Gespräche mit den Wiener Linien an, die Interesse an einem Fahrradverleihsystem bekundet hätten.