Das Gastspiel von Tabellenführer Austria Klagenfurt beim SV Horn ist am Freitagabend wegen heftigen Regens und Gewittern beim Pausenstand von 2:2 abgebrochen worden! Die Partie wird am Dienstag kommender Woche zur Gänze wiederholt - das sieht das Regularium bei Spielabbrüchen aufgrund höherer Gewalt vor. Die Beginnzeit werde in Abstimmung mit den TV-Partnern ehestmöglich bekannt gegeben. Die Kärntner bleiben vorerst einen Zähler vor Ried an der Spitze, die Innviertler empfangen erst am Sonntag Liefering.