Anif ist Favorit, aber wir wollen schon schauen, dass wir sie überraschen“, verspricht Soma Kesthely, Mannschaftsführer von Gastgeber TCS Bergheim, am heutigen Samstag einen heißen Fight im Vorschlussrunden-Duell. Trotz Abkühlung mit viel Regen. „Die Halle ändert nichts an der Ausgangslage“, glaubt Kesthely und vertraut in seinem Team vor allem auf die Punktegaranten Noppinger, Farnleitner und Kollmann.