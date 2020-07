„Es war fordernd, aber es hat alles super geklappt. Wir bekamen von der Lehrerin einen genauen Plan, was jeden Tag zu erledigen ist. Am Freitag gaben wir die Übungen ab, am Montag bekamen wir sie korrigiert zurück“, erzählt Mama Sigrid, die auch noch Viertklässlerin Maria im Homeschooling zu betreuen hatte. Die Kinder holten ihre Zeugnisse am Freitag während definierter Zeitfenster bei ihren Lehrerinnen ab.