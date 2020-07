Normalerweise sinke ein Großteil der Sandpartikel in der Wolke in den Atlantischen Ozean, wo er winzige mikroskopisch kleine Organismen namens Plankton ernährt, so die ESA. Erreicht der Saharastaub aber das Festland, kann er das Ökosystem verändern, unter anderem durch die Düngung des Amazonas-Regenwaldes. Es kann außerdem die Bildung von tropischen Stürmen und Hurrikans fördern.