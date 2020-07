Kurzarbeit: Von über 88.000 auf knapp 30.000

Äußerst positiv entwickelt habe sich auch die Situation im Bereich der Kurzarbeit. Waren mit 15. Juni noch 88.385 Personen in Tirol in Kurzarbeit, sind es mit Stand 6. Juli 29.197 Personen. „Hier zeigt sich, dass sich die Kurzarbeit als stabilisierender Arbeitsplatzfaktor bewährt hat und die Maßnahmen der Bundesregierung gegriffen haben. Ergänzend dazu haben auch die zusätzlichen Fördermaßnahmen des Landes Tirol zu dieser Entwicklung beigetragen“, so der Landeschef weiter.