Der Komet NEOWISE ist ein seltener Besucher - nur alle 5000 bis 7000 Jahre zeigt er sich am Nachthimmel. Das Naturereignis ist jetzt sogar mit freiem Auge zu sehen. Die Chancen dafür sind, je nach Wetterlage, früh morgens oder am Abend am besten. Der Schweifstern wird noch bis Ende Juli am Nachthimmel zu sehen sein.