Ab nächstem Herbst heißt die Neue Mittelschule nur noch „Mittelschule“, Schüler werden in Leistungsgruppen eingeteilt und obendrein ändert sich auch noch die Notenskala. Zudem spielt ab September die Digitalisierung eine noch größere Rolle in den Schulen. Kommt der Acht-Punkte-Plan der Regierung dafür zu spät? Wenn es nach NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre geht, sind die geplanten Änderungen des Schulsystems lediglich ein „Etikettenwechsel“. Den digitalen Wandel in den Bildungseinrichtungen habe man „verschlafen“, wie sie im Interview mit Moderatorin Raphaela Scharf erklärt.