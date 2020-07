Unterricht auch in den Ferien

Unterricht und Betreuung soll außerdem so viel wie möglich im Freien stattfinden, um Infektionen zu vermeiden. Außerdem sollen in jeder Klasse unter Einbeziehung der Eltern Kleingruppen von jeweils vier Kindern gebildet werden, die bei einer Einschränkung des Schulbetriebs als „Kommunikationszelle“, Lernverbund, soziale Bezugsgruppe und - indem auf genügend „kompetente Erwachsene“ in jeder Gruppe geachtet wird - Betreuungsverbund dienen können.