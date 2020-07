Wie eng waren die Verbindungen des untergetauchten Wirecard-Managers Jan Marsalek zur FPÖ? Darüber blühen seit einem entsprechenden Medienbericht am Donnerstag die Spekulationen. Ex-FPÖ-Innenminister Herbert Kickl bestätigte am Freitag einen Besuch des Wieners während seiner Amtszeit. Marsalek habe im Sommer 2018 in Anwesenheit von Beamten des Hauses einen Vorschlag im Bereich des Asylwesens präsentiert, sagte Kickl. Konkret sei es um die Bekämpfung illegaler Einwanderung gegangen. Kickl war laut eigener Angabe nicht dabei.