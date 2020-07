OP-Rückstau: Gesundheitsschäden nicht ausgeschlossen

Nun gibt es eine schriftliche Antwort der Gesundheitslandesrätin zu diesem heiklen Thema: So sei ein Rückgang der Fallzahlen während der Lockdown-Phase bei „Krankheitsbildern der Neurologie“ bemerkbar gewesen. Im Bereich der Schlaganfall-Versorgung haben Steirer bei „Mini-Schlaganfällen“ das Gesundheitssystem weniger oft als sonst üblich in Anspruch genommen. Bei Herzinfarkten habe sich in den KAGes-Spitälern ein ähnliches Bild gezeigt - übrigens weltweit.