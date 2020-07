Ohne Maske gerät Virus schnell in Vergessenheit

„Ab und an vergisst man das Virus. Erst, wenn man jemanden mit Maske sieht, erinnert man sich wieder daran“, so Sören Seifert aus Essen, der Urlaub in Salzburg macht. Das zeigte auch unser Lokalaugenschein bei Schönwetter am Fuschlsee und im Leopoldskroner Freibad: Leute liegen dicht an dicht aneinander. Von Corona keine Spur mehr - so scheint es. „Junge fühlen sich wenig betroffen, da sie kaum ein Risiko haben und jetzt im Sommer feiern und sich treffen wollen“, so Psychologe Rüdiger Opelt. „Außerdem scheint die Corona-Hysterie vielen übertrieben, da die Sterberate äußerst gering ist - viel geringer als die der meisten Krankheiten in der Todesstatistik.“