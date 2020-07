In der Umfrage von Research affairs geben elf Prozent an, dass Rassismus in Österreich sehr und 23 Prozent eher ernst genommen wird. Für zwölf Prozent wird er hingegen eher und für weitere sechs Prozent gar nicht ernst genommen. Zwar sind nur 25 Prozent bereit, gegen Rassismus auf die Straße zu gehen, immerhin 55 Prozent fänden aber höhere Strafen gegen Fremdenhass wünschenswert.