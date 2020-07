Etwa 20 Boote sind in den letzten 24 Stunden mit insgesamt 618 Migranten an Bord auf Lampedusa eingetroffen. Dabei handelte es sich meist um kleinere Boote. Die größeren Boote hatten 267 und 95 Menschen an Bord, wie die Behörden mitteilten. 18 Migranten, die sich den Kontrollen entzogen, wurden identifiziert. Etwa 150 Migranten sollten noch am Freitag an Bord einer Fähre Lampedusa in Richtung Sizilien verlassen.