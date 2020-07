Die Firma Alpenrind, die den Schlachthof in Bergheim betreibt, beschäftigte zuletzt rund 130 fixe Mitarbeiter. Dazu kommen rund 200 Mitarbeiter auf Werkvertragsbasis. Letztere wohnen laut einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage im Salzburger Landtag in und in der Umgebung von Salzburg. Viele fahren über das Wochenende regelmäßig oder gelegentlich in ihre Heimat. 70 Prozent sind Ungarn, die restlichen Arbeiter kommen aus Rumänien, der Slowakei und aus Deutschland.