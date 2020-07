Der bisher heißeste Tag des Jahres wurde für heute Freitag prognostiziert. In Klagenfurt und St. Veit an der Glan steigt das Thermometer auf beachtliche 32 Grad Celsius. Perfektes Badewetter, dass man noch unbedingt ausnutzen sollte, denn in der Nacht auf Samstag bricht eine Kaltfront über Kärnten herein.

Ein Temperatursturz von etwa 10 Grad und einige Schauer ab Samstag Vormittag sorgen für einen trüben Start ins Wochenende. Mit schweren Regenfällen und Wärmegewittern muss im ganzen Land gerechnet werden. Der Samstag kann mit diesen starken Schauern ab Mittag leider nicht mit den vergangenen Sonnentagen mithalten. Doch die Kaltfront hält nicht lange an. Ab Sonntag sollte sich die Wetterlage wieder bessern.

Die kommende Woche hat wieder viele Sonnenstunden zu bieten, selbst wenn die Temperaturen die 25-Grad-Marke nicht überschreiten werden.