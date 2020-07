Geheimdienst sammelt Informationen über Muslimbrüder in Deutschland

Dem Innenministerium ist es nach eigenen Angaben bekannt, dass ägyptische Geheimdienste in Deutschland aktiv sind. Sie sammelten vor allem Erkenntnisse über in Deutschland lebende ägyptische Oppositionelle, wie etwa die islamistischen Muslimbrüder, sagte Ministeriumssprecher Steve Alter.