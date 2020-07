Hermann Hubert Knaus kommt 1892 in Kärnten zur Welt, schließt nach dem 1. Weltkrieg sein Medizin-Studium ab und wird 1931 außerordentlicher Professor an der Grazer Universitätsklinik. Drei Jahre später wird er zum Vorstand der gynäkologisch-geburtshilflichen Klinik an der Karl-Ferdinands-Universität in Prag ernannt. Zu diesem Zeitpunkt hat sich Knaus als Gynäkologe bereits einen Namen gemacht. Denn am 12. Juli 1929 hatte er auf einem Mediziner-Kongress in Leipzig eine neuartige Methode der natürlichen Empfängnisverhütung präsentiert: Das Tage zählen. Dieser Verhütungsmethode liegt Knaus‘ revolutionäre Entdeckung zugrunde, dass Frauen tatsächlich fruchtbare Tage haben.