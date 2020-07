Auch 25 Jahre nach dem schwersten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges liegt der Schatten von Srebrenica noch immer über dem Balkan. 8300 Tote des Massakers klagen an. Heute sorgt die EUFOR - unter ihnen 152 Österreicher - für Stabilität in Bosnien-Herzegowina, und SOS-Kinderdorf kümmert sich rührend um die Hinterbliebenen des Genozids.