Völlig ausgeufert ist ein Streit in einem Lokal am Donnerstagabend im Wiener Bezirk Favoriten. Nach einer Prügelei sollte sich der handfeste Streit eines 38-jährigen Verdächtigen mit einem 16 Jahre alten Burschen in der Folge zu einer Massenprügelei auf der Straße entwickeln - rund eine Stunde lang war die Kreuzung Favoritenstraße/Waldgasse blockiert. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt.