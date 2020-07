Die 45-jährige Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman die Töchter Olive (7) und Frankie (6). Während der Coronavirus-Pandemie musste also auch die Schauspielerin in die Rolle der Lehrerin schlüpfen und ihre Kinder von zu Hause aus unterrichten. Jedoch gab sie nun zu, dass das Homeschooling ihrer Töchter viel schwieriger gewesen sei, als sie anfangs dachte.