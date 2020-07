Klare Botschaft an US-Präsident Donald Trump: Die Stadt New York hat in Großbuchstaben das Anti-Rassismus-Motto „Black Lives Matter“ (Das Leben von Schwarzen zählt) auf die Straße vor dem Trump-Tower in Manhattan gemalt. Bürgermeister Bill de Blasio griff am Donnerstag selbst zum Farbroller, als der Slogan in gelber Farbe auf die Fifth Avenue vor dem Hochhaus des Immobilientycoons geschrieben wurde.