Online-Shops haben dem stationären Handel in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten Monaten viel Kundschaft abgenommen - so viel, dass Ladengeschäfte vielerorts um ihr Überleben bangen. Im deutschen Dresden hat das eine Debatte unter Lokalpolitikern ausgelöst, die sich durch das subversive Eingreifen der Satire-Partei „Die Partei“ zur Posse entwickelt hat. Statt Geschäftsleuten eine teilweise Sonntagsöffnung zu erlauben, will man nun Online-Shopping an einigen Sonntagen im Jahr unterbinden, indem man kurzerhand das Internet abschaltet.