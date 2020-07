Wartung mit den Sinnen

Trotz so viel Erfahrung und automatischer Überwachung kann bei einem etwas älteren Kraftwerk immer etwas passieren. „Es kann zu Lagerschäden kommen, der Generator abbrennen oder dass die Isolierung brüchig wird und dann beginnt es zu qualmen.“ Mit all seinen Sinnen überprüft er täglich das Werksinnere. „Wenn man weiß, wie die Maschinen normalerweise klingen, weiß man auch, wenn etwas nicht stimmt. Wenn sich ein Fremdkörper in dem Turbinenlaufrad verfängt, dann pfeift oder klopft es. Das hört man. Wenn man Glück hat, rutscht es wieder durch, wenn man Pech hat, muss man die Turbine zerlegen.“