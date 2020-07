Das EU-Parlament hat am Freitag der Tausenden Opfer des Massakers von Srebrenica gedacht. „Der Völkermord in Srebrenica ist das größte Massaker in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Schatten von Srebrenica sind lange und mahnen uns, dass so etwas nie wieder mitten in Europa passieren darf“, so SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder.