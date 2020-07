Kapfenberg räumte bezüglich der Umsetzung des Präventionskonzepts Fehler ein. Ein Mitarbeiter habe die Art des Testpoolings aufgrund eines „internen Kommunikationsfehlers“ falsch interpretiert, hieß es in einer Aussendung. Jedoch wolle man klarstellen, dass auch dieser Mitarbeiter nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe, das Konzept falsch gedeutet und unwissentlich nicht korrekt an Sacherer weitergegeben habe. Der KSV entschuldigte sich beim Arzt in aller Form für die diskreditierende Außendarstellung in der Öffentlichkeit bzw. in den Medien.