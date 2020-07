Im vergangenen Jahr hat die Spar Holding rund 680 Mio. Euro investiert, unter anderem in die Neueröffnung und Erneuerung von Filialen und in Großprojekte. Für 2020 sind Investitionen in „ähnlicher Größenordnung“ geplant. Ein großer Teil der Investitionen ging im vergangenen Jahr in das neue italienische Zentrallager und das neue Tann-Produktionswerk für Fleisch und Wurstwaren in Monselice bei Padua. Der Bau sei durch die Corona-bedingten Einschränkungen etwas verzögert, man rechne aber weiterhin mit einer Eröffnung noch in diesem Jahr.