17. Generation am Werk

In Zell am Ziller bekamen 1678 die Vorfahren des heutigen Geschäftsführers von Zillertal Bier, Martin Lechner, vom Erzbistum Salzburg das Recht verliehen, Bier zu brauen und dieses auch auszuschenken. Jetzt ist schon - mit den Kindern von Martin Lechner - die 17. Generation nach Gründungsvater Ludwig Jobst an den gegenwärtigen und zukünftigen Geschicken des weit über die Talgrenzen hinaus renommierten Brauereibetriebes beteiligt.