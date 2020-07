Das berichtete der „Spiegel“ am Freitag unter Berufung auf eine Studie der Organisation jugendschutz.net. Demnach wurden rund 200 eindeutig illegale, rechtsextremistische Inhalte über eine interne Meldefunktion der App und per E-Mail an Telegram gemeldet. Nur knapp elf Prozent seien gelöscht worden.