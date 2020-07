“Girls on Track“

Maria Teresa de Filippis sagte: „Frauen können alles, was auch Männer können.“ Allerdings fehlt die Lobby. Und das, obwohl mit Monisha Kaltenborn (jahrelang Chefin bei Sauber) oder mit Claire Williams als Stellvertretende Teamchefin bei Williams auch Frauen in der hohen Formel-1-Riege am Ruder waren oder noch immer sind. Bekannte Ex-Fahrerinnen wie Susie Wolff versuchen nun mit Aktionen wie „Girls on Track“ das Thema nach vorne zu bringen.