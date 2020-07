Quarantäne im Urlaub und wer die Kosten trägt

Wer die Kosten bei Quarantäne am Urlaubsort zahlt, hängt vom Gesetz im jeweiligen Land ab. Oft ist geregelt, dass jenes Land zuständig ist, das Quarantäne anordnet. Fraglich istz. B.aber, wer den Heimflug bezahlt, wenn man den ursprünglichen nicht nehmen konnte. In Österreich gilt das Epidemiegesetz, Kosten für längere Aufenthalte sind gedeckt. Quarantäne im Urlaub bedeutet arbeitsrechtlich, man hat Anspruch auf Entgeltfortzahlung, so die AK. Voraussetzung: Man hat sich nicht fahrlässig verhalten, ist etwa in ein Land mit Warnstufe 5 oder 6 gereist. Kündigungs- oder Entlassungsgrund sei Quarantäne im Ausland keiner. Der Versicherungsschutz mit der e-card (in EU, Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz) bleibe aufrecht.