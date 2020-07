Ein 59 Jahre alter Grazer ist am Donnerstag bei einem Unfall im alpinen Gelände in Altaussee im obersteirischen Bezirk Liezen schwer verletzt worden. Der Mann war rücklings in einem steilen, felsigen Waldgelände gestürzt. Die Wandergefährten des Grazers verständigten die Rettungskräfte. Der Verunglückte wurde von der Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 14 ins LKH Bad Ischl (OÖ) geflogen.