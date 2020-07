Ob die Formel-1-Piloten auch vor dem zweiten Rennen in Österreich als Zeichen gegen Rassismus auf ein Knie gehen, ist ungewiss. Darüber habe man noch nicht gesprochen, verlauteten die Fahrer am Donnerstagabend. Vergangenen Sonntag hatten in Spielberg sechs der 20 Piloten darauf verzichtet, aber wie alle anderen schwarze T-Shirts mit u.a. der Aufschrift „End Racism“ getragen.