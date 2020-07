Wie das Land am Freitag bekannt gab, ist das Tragen der Mund- und Nasenschutzmasken nun auch wieder auf Märkten in Klagenfurt pflicht.





Die Coronavirus-Statistik in Kärnten hat sich in dieser Woche positiv entwickelt. Am Montag waren noch 18 Covid-19-Infizierte bekannt, Freitagfrüh nur mehr zwölf. Gegenüber dem Vortag sind zwei Personen genesen, eine Neuinfektion kam hinzu. Der gestern, Donnerstag, bekannt gewordene Fall einer mit dem Corona Virus infizierten Frau aus Klagenfurt, sie befindet sich in häuslicher Absonderung, führte nach dem Contact Tracing zu neuen Verdachtsfällen. Seitens der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt wurde heute, Freitag, bekannt gegeben, dass im Bezirk Völkermarkt 37 Personen, davon zwei Erwachsene und 35 Schüler aus einer Schule im Bezirk als Verdachtsfälle der Kategorie 1 eruiert wurden. Sie sind nun bis 16. Juli abgesondert.