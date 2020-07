Monteith starb an Drogenüberdosis

Besonders hart traf nicht nur die Fans, sondern vor allem Lea Michele der Tod von Hauptdarsteller Corey Monteith. Der Kanadier, der den Quarterback Finn Hudson spielte und mit seiner Serien-Kollegin auch im echten Leben liiert war, wurde am 13. Juli 2013 tot in seinem Hotelzimmer in Vancouver aufgefunden. Er war an einem tödlichen Mix aus Heroin und Alkohol gestorben. Michele verriet später in einem Interview, sie habe viele Jahre gebraucht, um den Tod ihres Freundes zu überwinden.