“Ihre Enkelin wurde in einen Verkehrsunfall verwickelt und festgenommen“ - die Worte des vermeintlichen Polizisten am Telefon trafen die betagte Salzburgerin hart. Nur unter Bezahlung einer Kaution könne ihre Enkelin freigelassen werden, so der Betrüger. Noch während des Telefonats übergab die Penionsitin einer Komplizin zuhause einen niedrigen, fünfstelligen Geldbetrag. Nach der Geldübergabe wurde das Opfer angewiesen die nächsten Stunden kein Telefonat zu führen, da es ansonsten zu keiner Freilassung der Enkelin komme.